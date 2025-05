Vitória divulga balanço total de lesões da temporada; veja

Matheuzinho foi um dos jogadores que sofreram lesão em 2025 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Em meio a uma temporada recheada de jogos, o Vitória divulgou, nesta quinta-feira, 22, um balanço das lesões diagnosticadas em atletas pelo Departamento Médico do clube. Vale lembrar que o Leão da Barra é o segundo time da Série A com mais partidas disputadas na temporada: um total de 36.

Segundo o Vitória, 12 atletas passaram por problemas relacionados a lesões musculares na temporada, totalizando 14 lesões, sendo duas recidivas. O clube chamou atenção para as 13 viagens já realizadas em 2025, contabilizando um total de 44.208km percorridos.

Outro detalhe destacado pelo Vitória é que alguns atletas tiveram problemas relacionados ao Departamento Médico, como traumas, viroses, vertigem, mas o clube diz que esses casos não são enquadrados como lesão.

Vale lembrar que o 'Gato Mestre', do portal GE, apontava o Rubro-negro como o clube da Série A que mais sofreu lesões. O levantamento publicado no último dia 9 já indicava 23 desfalques acumulados no elenco em 2025, com atletas que em algum momento estiveram em recuperação no DM.

O Gato Mestre considerou desde contusões menores, como desconfortos musculares, até as baixas que requerem um tratamento maior, como o tromboembolismo pulmonar do atacante Osvaldo.