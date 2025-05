Vitória vence a Ponte Preta e vai à semifinal da Série B do Brasileiro

Time Sub-20 do Vitória celebra classificação a semifinal da Série B do Campeonato Brasleiro Sub-20 - Foto: Karla Porto / EC Vitória

O Vitória está classificado para a semifinal da Série B do Brasileirão Sub-20. O Leãozinho derrotou a Ponte Preta por 2 a 0, na última quarta-feira, 21, no miniestádio Bebeto Gama, no CT Manoel Pontes Tanajura, e avançou de fase.

Wendell e Lucas Lohan marcaram os gols da vitória rubro-negra. Agora, o time comandado por Laelson Lopes enfrenta o Criciúma, fora de casa, valendo o acesso à elite do torneio nacional de base. Do outro lado da chave, Avaí e Sport decidem o segundo finalista.

O rubro-negro baiano foi escalado com Davi Barbosa; Paulo, Kauan, Andrei e Kauan Vinícius; Edenilson, Wendel e Lohan; Papaterra, Diguinho e Lawan.

Antes de chegar a fase decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vitória terminou a primeira fase da competição na liderança do grupo A, com 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas.