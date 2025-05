Vitória divulga parcial de ingressos vendidos do jogo contra o Santos

Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória deve ter casa cheia para o duelo contra o Santos neste domingo, 25, pelo Brasileirão. Segundo o Leão da Barra, já foram vendidos mais de 18 mil ingressos até o início da noite desta quinta-feira, 22, três dias antes do jogo.

A parcial divulgada pelo clube inclui os sócios que garantiram presença via check-ins do 'Sou Mais Vitória', além dos ingressos comprados online. As vendas nas lojas físicas serão iniciadas nesta sexta, 23.

Leão da Barra e Peixe se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Barradão, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira os valores dos ingressos e horários dos pontos de vendas para Vitória x Santos:

Arquibancada

Meia: R$ 100,00

Inteira: R$ 200,00

Cadeira

Meia: R$ 140,00

Inteira: R$ 280,00

Visitantes

Meia: R$ 100,00

Inteira: R$ 200,00

Sócio Sou Sem Fronteira

Arquibancada: R$ 36,00

Cadeira: R$ 54,00

Sócio Sou Vermelho e Preto

Arquibancada: R$ 48,00

Cadeira: R$ 72,00

Sócio Sou um Nome na História

Arquibancada: R$ 24,00

Cadeira: R$ 36,00

Pontos de venda

Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia: Sexta-feira e sábado, das 10h às 21h

Shopping Capemi: Sexta-feira e sábado, das 9h às 17h

Loja do Barradão: Sexta-feira e sábado, das 9h às 17h

Bilheteria do Barradão: Dia do jogo, domingo, das 12h às 19h30