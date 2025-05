Ex-atacante do Vitória é afastado em seu clube e se pronuncia

Iury Castilho teve boa passagem pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O atacante Iury Castilho, ex-Vitória, publicou nesta quinta-feira, 22, um comunicado reclamando sobre ter sido colocado pelo Mirassol para treinar separadamente do restante do elenco. Segundo o portal GE, o jogador de 30 anos está em negociação com o Coritiba, equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Através das redes sociais, Castilho afirma que ficou "surpreendido com a decisão da diretoria" e que encara essa situação "com perplexidade, principalmente pelo momento que vive no clube".

Ainda na nota, o atacante diz ter sido "informado que o clube recebeu uma proposta pelo passe dele", mas que discorda do "afastamento repentino".

Iury Castilho foi apresentado pelo Mirassol em agosto de 2024, após boa passagem pelo Vitória. Ele chegou ao Leão da Barra em 2023 e foi importante nas conquistas da Série B e do Campeonato Baiano do ano seguinte, quando foi decisivo nas finais contra o Bahia.

Vale lembrar que Iury Castilho já disputou nove partidas no Brasileirão Série A, o que impede sua transferência para qualquer equipe da mesma divisão. O Mirassol ainda não se pronunciou sobre a publicação do atleta.