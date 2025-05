Vitória x Santos: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Depois de uma semana de folga, o Vitória está de volta aos campos no Barradão neste domingo, 25, às 18h30, contra o Santos, pelo Brasileirão. Na décima rodada do campeonato, o time rubro-negro ocupa a última posição antes da zona de rebaixamento, com nove pontos na tabela. Do outro lado, o Peixe está em penúltimo lugar, com cinco pontos na tabela e acima apenas do Sport.

O Leão da Barra vem de uma derrota para o Bahia pelo Brasileirão por 2 a 1 dentro da Fonte Nova no último domingo, 18, e de uma vitória contra o Cerro Largo na Sul-Americana por 1 a 0 anteriormente. Agora, o time joga pelo distanciamento do Z-4, tentando se afastar do vermelho na tabela.



Já o Santos não vence como visitante há quase três meses, desde que venceu o Inter de Limeira por 3 a 0 em fevereiro. Desde então, foram seis derrotas e um empate nos sete jogos fora de casa que o alvinegro disputou, sendo que nesse período o time deixou o controle de Pedro Caixinha e foi assumido pelo técnico Cléber Xavier.

Transmissão

A partida será transmitida exclusivamente pelo canal fechado Premiere.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu e Jamerson; Baralhas, Ronald e Ricardo Ryller; Wellington Rato, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini.

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington. Técnico: Cléber Xavier.

Arbitragem