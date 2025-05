Ex-Vitória, David Luiz se envolve em acidente em Fortaleza; assista

David Luiz, zagueiro do Fortaleza - Foto: Divulgação | Fortaleza

Ex-jogador do Vitória, o zagueiro David Luiz e o atacante Deyverson, do Fortaleza, se envolveram em um acidente. Na saída do CT Ribamar Bezerra, um veículo acertou a traseira do carro dos jogadores do Leão do Picí e causaram um leve impacto na tarde desta quinta-feira, 22.

Apesar do susto, o ocorrido não foi grave e ninguém ficou ferido, mas houve danos patrimoniais, com um automóvel encostando no outro. Com David Luiz dirigindo e Deyverson no banco de passageiro, os jogadores negociaram em relação aos prejuízos e a situação se revolveu rapidamente.

Confira o vídeo, que mostra os envolvidos no local do acidente, na saída do treino do Fortaleza:

David Luiz e Deyverson se envolvem em leve acidente de trânsito em Fortaleza, nesta quinta-feira (22).



Um carro acabou acertando a traseira do veículo dos jogadores do Leão do Pici na saída do treino.



📽️Reprodução pic.twitter.com/zWf5GFW6fz — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 22, 2025

Na noite desta quarta-feira, 21, o Fortaleza se envolveu em outro susto, mas desta vez dentro de campo. O time cearense amargou eliminação na Copa do Brasil após perder nos pênaltis para o Retrô, do Pernambuco.