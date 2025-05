Triunfo! Bahia supera o Sport e volta ao G-8 do Brasileirão Feminino

Bahia garantiu a participação na Série A1 do Brasileirão de 2026 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia deu um passo rumo à classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino nesta quinta-feira, 22. Na Ilha do Retiro, em Recife, as Mulheres de Aço venceram por 2 a 0 o lanterna Sport, voltaram ao G-8 da competição e, de quebra, ainda zeraram as chances de rebaixamento. Os gols foram marcados pelas atacantes Cássia e Wendy Carballo, recentemente convocada pela Seleção do Uruguai.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 17 pontos em 12 jogos e agora depende apenas de si para garantir a vaga na próxima fase da Série A1. Nas últimas três rodadas da primeira etapa, a equipe comandada pelo técnico Felipe Freitas enfrentará a Ferroviária, o 3B da Amazônia e o Juventude visando a classificação inédita.

Na primeira divisão após conquistar o Campeonato Baiano e o título da Série A2 do Brasileirão Feminino na temporada passada, o Bahia faz sua melhor campanha na história da competição. O bom desempenho foi recompensado com a convocação da atacante Wendy, convocada pela Seleção Uruguaia nesta quinta-feira, 17, assim como a zagueira Camila Barbosa, que defenderá o Paraguai na próxima data Fifa.