Inteligências Artificiais palpitam resultado de Vitória e Santos

Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Vitória e Santos se enfrentam pela décima rodada do Brasileirão, com o Rubro-Negro tentando escapar da zona de rebaixamento, ocupando a última colocação antes do Z-4, e o Peixe buscando uma melhora na tabela onde ocupa o penúltimo lugar, acima apenas do Sport. A bola rola no Barradão neste domingo, 25, às 18h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar final.

Para o ChatGPT, vai dar empate em 1 a 1: “O Vitória ocupa a 16ª posição na tabela, enfrentando dificuldades em sua campanha de retorno à elite do futebol brasileiro. O Santos também enfrenta uma fase complicada, ocupando a 19ª posição na tabela”, analisou.

“Após a demissão de Pedro Caixinha em abril, Cleber Xavier assumiu o comando da equipe, e o time está desfalcado. Ambas as equipes enfrentam momentos difíceis no campeonato, com campanhas irregulares e mudanças recentes”, seguiu.

“O Vitória, jogando em casa, buscará aproveitar o fator local para conquistar pontos importantes. Por outro lado, o Santos tentará se reabilitar sob o comando de seu novo técnico”, completou.

Para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, por outro lado, vai dar Leão por 1 a 0 ou 2 a 1. “O Vitória está em 16º lugar na tabela com nove pontos, enquanto o Santos ocupa a 19ª posição com cinco pontos, o que pode dar uma vantagem ao time da casa”, disse.

“O Vitória tem uma campanha irregular na Série A, mas joga em casa, o que pode ser um fator importante. O Santos tem uma racha adversa fora de casa, sem vitórias recentes”, finalizou.