Matador, Kayzer é apresentado oficialmente pelo Vitória: "Muito feliz"

Renato Kayzer foi apresentado pelo Vitória nesta sexta-feira, 23 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com três gols marcados em seus dois primeiros jogos pelo Vitória, Renato Kayzer já se tornou uma das principais esperanças da torcida rubro-negra para elevar o patamar do ataque da equipe comandada por Thiago Carpini. Nesta sexta-feira, 23, o centroavante foi apresentado oficialmente pelo clube.

Durante sua primeira entrevista coletiva pelo Leão da Barra, o atacante disse estar feliz, motivado e afirmou ter sido bem recebido. Ele destacou a dedicação como um fator preponderante para seu bom começo de trajetória no time.

"Essa entrega é a minha melhor característica. Eu sou um jogador que gosta muito de estar em campo, de estar jogando. Então, isso é uma coisa minha. Estou muito feliz de estar aqui. É um estilo meu de jogo também. Quando eu cheguei, falei para o pessoal o quanto eu gostaria de jogar. Muito feliz como eu estou, como fui recebido. Isso com certeza ajuda bastante a gente entrar em campo e fazer o nosso melhor", iniciou Kayzer.

Kayzer já assumiu a artilharia do Vitória no Brasileirão, mas ainda não teve chance de atuar com um atleta que pode ajudar a subir seus números: Matheuzinho. Principal armador do elenco, o camisa 30 foi expulso antes da entrada do atacante contra o Vasco, tendo ainda cumprido suspensão automática no clássico Ba-Vi.

Renato Kayzer vive um começo meteórico pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

"O Matheuzinho é um grande jogador. Com certeza é um destaque para o nosso elenco. Eu estou ansioso para poder jogar perto dele, um jogador que tem muita qualidade de passe. Pelos treinamentos a gente já deu para se entrosar um pouco, ele é um jogador bem comunicativo, a gente conversa bastante. Espero que a gente possa fazer uma grande dupla e ajudar o Vitória", analisou o camisa 79.

Como chegou ao Vitória durante período de recuperação de uma lesão, Renato Kayzer não está 100% fisicamente. Apesar de ainda estar buscando suas condições ideais, o jogador estimou já estar próximo disso.

"Estou próximo dos 100%. Ainda não está dando para atuar 100%, mas se Deus quiser daqui a uns dias já vou estar zerado [da lesão]. Em uma escala de até 100%, acredito que devo estar 80%. Graças a Deus está sendo suficiente para poder ajudar o Vitória, mas espero estar 100% o mais rápido possível", pontuou.

De frente com Neymar

Kayzer já chegou a mencionar Neymar, atualmente no Santos, como uma referência técnica. Agora, vai enfrentá-lo no duelo do Vitória contra o Peixe, neste domingo, 25. Ele disse que será necessária uma "atenção triplicada" para marcar o craque santista.

"A gente sabe que é um jogo importante para as duas equipes. Estamos em uma parte não tão boa da tabela. O Neymar é um craque, todo mundo sabe. Um jogador que tem que ter uma atenção triplicada, mas acredito que o professor também está estudando a equipe deles. A partir de hoje, ele [Carpini] já vai começar a passar algumas coisas para nós e vamos tentar fazer um grande jogo dentro de casa", finalizou.

Neymar em ação pelo Santos | Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O Vitória de Renato Kayzer recebe o Santos de Neymar às 18h30 deste domingo, no Barradão, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.