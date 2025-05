"Campeonato que não aceita bobeira", lamenta Renato Kayzer em derrota

Caio Alexandre e Renato Kayzer no Ba-Vi - Foto: Raphael Muller I Ag. A TARDE

Renato Kayzer vem vivendo uma trajetória pessoal incrível com o Vitória, mas sofreu a primeira derrota com o clube no clássico contra o Bahia neste domingo, 18, por 2 a 1, na Fonte Nova. Após fazer dois gols na estreia pelo Leão, o atacante voltou a marcar em seu segundo jogo, mas não foi suficiente para igualar o placar.

O mais incômodo para o recém-chegado na partida pelo Brasileirão foi o segundo gol do Bahia, um dos erros rubro-negros na opinião dele. "Nós estávamos conversando dentro do campo ali, acabamos tomando um gol na bobeira também. Temos que assimilar os erros. Quando a gente entrou no jogo, a gente deu outra bobeira. É um campeonato que não aceita bobeira, as equipes são qualificadas", disse.

Pelo Brasileirão, o Vitória entra em campo no próximo domingo, 25, contra o Santos, e Kayzer acredita que vencer em casa é a solução para salvar o clube da zona de rebaixamento. "Acho que hoje é tirar a cabeça para assimilar a nossa derrota, ver o que a gente errou. Segunda-feira, amanhã, terça-feira, começar a pensar no Santos", afirmou.

"Ver as estratégias que a gente vai ter e tentar ganhar o jogo em casa. É importante, a gente tá fora da zona, mas estamos perto, então depende da gente, a gente não pode dar mais essas bobeiras aí porque é um campeonato que não aceita", completou.

Kayzer veio de um afastamento por lesão, e apesar do resultado negativo, vem encantando a torcida do Vitória. "Cara, graças a Deus, todo mundo que me conhece sabe o quanto que eu trabalho. Estou dia a dia ali no clube, tentando fazer o meu melhor, eu espero que eu possa continuar ajudando o Vitória, e eu espero que a gente possa começar a ganhar também", finalizou.