Família rubro-negra confia em "troco" do Vitória contra o Santos

Celso Vinicius (direita), Rafael Almeida (esquerda) e Celso Silva (meio) - Foto: Bruno Dias/MASSA!

O Barradão já está lotado de rubro-negros presentes para a partida entre Vitória e Santos, que acontece logo mais às 18h30 deste domingo, 25, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O encontro reúne duas equipes que disputam na parte de baixo da tabela, mas a torcida do Leão está confiante.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, o torcedor Celso Vinícius afirmou que o "fator casa" pode fazer a diferença para o Vitória sair vencedor.

"O fator casa vale muito, jogar no Barradão é difícil. O Santos vem de uma fase ruim, muitas derrotas acumuladas, Vitória também deu uma oscilada com o clássico, mas eu estou muito confiante que a gente vai sair daqui com os três pontos", opinou Celso.

Uma das principais atrações da partida será o retorno de Neymar em jogos do Brasileirão. Recuperado de lesão, o craque já voltou aos gramados na última quinta-feira, 22, mas o rubro-negro Rafael Almeida não teme a presença dele.

"Ele pode driblar, pode fazer tudo, mas o Vitória está confiante para superar essa adversidade", cravou o torcedor. Ele ainda arriscou um palpite sobre a estratégia que o técnico Thiago Carpini poderia optar, citando o atacante Renato Kayzer.

"A arma [para o Vitória] é o contra-ataque e o escanteio. Kayzer vai matar a pau. Vai ter gol dele, com certeza. Se for mais de um vai ser muito bom, mas um gol aí já é sucesso", projetou Rafael.

Relembrando o passado

Pai de Celso e Rafael, Celso Silva também conversou com a reportagem. Torcedor vivido e rubro-negro desde os anos 80, ele estava presente na final da Copa do Brasil entre Vitória e Santos, em 2010, quando o Peixe conquistou o título com brilho de Neymar.

Celso, no entanto, prevê um resultado diferente na partida deste domingo. "Vai ser um jogo difícil, mas com vitória. Eu acredito no Vitória, acho que vai dar Vitória. O troco eu não tenho nem dúvida que vai dar, o Santos está embaixo e em baixa. Aquele jogo [final da Copa do Brasil] realmente a gente jogou contra uma seleção, com Neymar em alta performance, então foi muito difícil. Vamos chegar hoje e ganhar", indicou.