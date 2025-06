Bahia e Vitória não aderem boicote e vão à eleição na CBF

Times baianos marcaram presença na cerimônia de apresentação do novo presidente da CBF - Foto: Reprodução internet

A dupla Ba-Vi, que votou a favor da reeleição de Ednaldo Rodrigues para um novo mandato como presidente da CBF, não aderiu ao boicote assinado por onze clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e outros nove que integram a Série B. Os times baianos marcaram presença na cerimônia de apresentação do novo presidente da CBF, Samir Xaud, que acontece na manhã deste domingo, 25, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.



A nota do boicote foi assinada por alguns dos principais times do futebol brasileiro, como Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Santos e São Paulo. No texto da nota afirma que “o futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade”.

A carta enviada à CBF, os clubes cobraram mudanças no estatuto eleitoral, com pedidos por mais equilíbrio na distribuição dos votos, além de debates sobre a criação da Liga, fair play financeiro e profissionalização da arbitragem.

Lista do clubes que marcam preseça na cerimônia de posse de Xaud

Mesmo com o boicote, os clubes sinalizam que estão abertos ao diálogo com a futura gestão. A eleição deve confirmar o nome de Samir Xaud, médico de 41 anos, que assume o cargo com mandato previsto até 2029. A expectativa, no entanto, é de um período de tensão e possíveis embates institucionais, com a ideia da Liga voltando a ganhar força como alternativa real.

A carta

"O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade. Neste domingo, haverá eleição para o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente.