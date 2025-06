Ancelotti embarca para o Brasil e CBF tenta amenizar mudança de presidente

Ancelotti ao lado de Diego Fernandes, agente representante da CBF que intermediou as negociações - Foto: Fabrizio Romano

Há cerca de três anos negociando com Ednaldo Rodrigues, presidente deposto do comando da CBF, Carlo Ancelotti, técnico contratado para comandar a Seleção Brasileira, desembarca na noite deste domingo, 25, no Rio de Janeiro. O italiano já chega ao Brasil sabendo que as tratativas referentes à seleção terão que ser feitas com o novo presidente. Hoje, Samir Xaud será eleito presidente da entidade, após o período aproximado de 10 dias com Fernando Sarney de interventor.



Nos bastidores, circula que a nova gestão da CBF fez questão reforçar que os termos do contrato não seriam alterados e ressaltou também que o novo técnico terá total autonomia para o trabalho.

O italiano tem um ano até a Copa do Mundo. Logo que Ednaldo foi deposto do cargo, Ancelotti esteve em reunião com Rodrigo Caetano, coordenador de seleções, e Juan, coordenador técnico, em Madri. Isso ajudou a manter a discussão do futebol no rumo.

Os advogados e também Fernando Sarney conversaram com Ancelotti representando a CBF. Até a mulher do treinador participou, recebendo o sinal de que a experiência no Rio será boa para a família.

Na última semana, a CBF finalizou os contratos de toda comissão técnica — formalidade que estava pendente, apesar do anúncio feito por Ednaldo Rodrigues, dias antes de ser deposto.

Nessa dinâmica entre Ancelotti e CBF, não há mais tempo a perder. O Brasil já começa a treinar na semana que vem, em São Paulo, para os jogos contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente.

Ancelotti a caminho do Brasil

O jato Global 7500, da Bombardier, alugado pela CBF exclusivamente para trazer o treinador, decolou há pouco do aeroporto de Barajas. A aterrisagem no Galeão está prevista para às 20h10. Entre os que viajam com Ancelotti, estão: Mariann Barrena McClay, sua mulher; Chloe Victoria McClay, sua enteada; Paul Clement e Francesco Mauri, que integram a nova comissão técnica; e Diego Fernandes, o empresário que, em nome da CBF negociou sua contratação.