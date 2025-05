CBF anuncia novas eleições após afastamento de Ednaldo Rodrigues

Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação/CBF

Após o afastamento de Ednaldo Rodrigues, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que será publicado, neste sábado, 17, o Edital de Convocação para novas eleições para a presidência da entidade. A votação está marcada para o dia 25 de maio, um dia antes da apresentação e primeira convocação de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção.

De acordo com a CBF, serão escolhidos, além do novo presidente, oito vice-presidentes, três membros efetivos e mais três suplentes do Conselho Fiscal para exercício dos mandatos do quadriênio de 2025/2029.

O processo para registro das chapas concorrentes será entre este próximo domingo, 18, e a terça-feira, 20. O documento assinado pelo interventor Fernando Sarney ainda diz que a condução do processo eleitoral "ficará sob responsabilidade da Comissão Eleitoral Apartada e Independente".

CBF anunciou novas eleições após afastamento de Ednaldo Rodrigues | Foto: Divulgação/CBF

Afastamento de Ednaldo

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o baiano Ednaldo Rodrigues, foi afastado do cargo nesta quinta-feira, 15. A decisão foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Ainda conforme a decisão, o vice-presidente Fernando Sarney assume o comando da entidade e vira interventor, com a responsabilidade de convocar novas eleições para a presidência.

A motivação para o afastamento de Ednaldo seria uma polêmica envolvendo uma falsificação de assinatura do ex-vice presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como Coronel Nunes, que validava o acordo que manteve Rodrigues no poder em 2022.

Ednaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF | Foto: Rafael Ribeiro | CBF

De acordo com o portal ge.globo, dois pedidos foram feitos ao STF na semana passada para saída de Ednaldo. O argumento da deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e do próprio Fernando Sarney era de que foi falsificada a assinatura do Coronel Nunes.

O acordo citado por eles, assinado por cinco dirigentes, encerrou a ação questionando o processo eleitoral da CBF, que permitiu o pleito que em março manteve Ednaldo Rodrigues na presidência.