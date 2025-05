Debandada! 19 das 27 federações estaduais se viram contra Ednaldo

O baiano Ednaldo Rodrigues está afastado da CBF por ordem judicial - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

A crise institucional da CBF ganhou novo capítulo. Horas após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinar o afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da entidade, dezenove das 27 federações estaduais de futebol assinaram um manifesto formalizando o rompimento com o dirigente, numa articulação que mira a disputa à sucessão presidencial.

O movimento indica que a maioria dos dirigentes regionais já não acredita em uma reviravolta no Supremo Tribunal Federal (STF), onde Ednaldo tenta reverter a decisão que o tirou do cargo. Para essas federações, a era Ednaldo na CBF chegou ao fim.

Bloco majoritário costura novo nome para o comando da CBF

A formação do bloco das 19 federações estaduais ocorre em ritmo acelerado, já mirando a eleição que será convocada pelo interventor Fernando Sarney, nomeado pela Justiça como responsável por conduzir o processo de transição e definir a nova cúpula da Confederação.

Ainda não há um nome fechado para a sucessão, mas o movimento é claro: existe um pacto para não apoiar o retorno de Ednaldo, e sim construir uma candidatura que represente estabilidade política, institucional e alinhamento com as federações.

Essa articulação conta com o apoio de federações de peso, como as do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Goiás e Distrito Federal, além de outras regionais que tradicionalmente seguem o voto da maioria.

Isolamento político de Ednaldo se acentua

O manifesto das 19 federações representa a cristalização do isolamento político de Ednaldo Rodrigues. Mesmo antes da decisão judicial desta quinta-feira, o presidente já enfrentava desgaste interno, com denúncias por assédio, gestão temerária e suspeita de fraude em acordo judicial que sustentava sua permanência.

A perda de apoio entre as federações estaduais, que formam a base eleitoral da CBF, enfraquece ainda mais a tentativa do dirigente de se manter no cargo. Sem a maioria das federações ao seu lado, sua governabilidade torna-se impraticável, mesmo que consiga liminar no STF.

Federações que assinaram o manifestou:

Nordeste: Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Ceará e Sergipe

Norte: Rondônia, Pará, Roraima, Amazonas e Acre

Sudeste: Rio de Janeiro

Centro-oeste: Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul

Sul: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Decisão do TJ-RJ acelera reconfiguração do poder na CBF

O afastamento de Ednaldo foi motivado por indícios de falsificação de assinatura em um acordo judicial homologado no início do ano, em que o ex-presidente da entidade, Antônio Carlos Nunes (Coronel Nunes), teria assinado mesmo com comprovada incapacidade cognitiva.

A Justiça anulou o acordo e afastou Ednaldo, nomeando Fernando Sarney como interventor provisório. Sarney tem como principal missão convocar novas eleições e restaurar a legitimidade institucional da entidade, desgastada por disputas internas e escândalos éticos.

A ação judicial que culminou com a queda de Ednaldo teve como protagonistas Fernando Sarney e a deputada Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), que questionaram a validade da assinatura de Nunes. Uma perícia grafotécnica e um laudo médico robusto confirmaram que o ex-dirigente não tinha condições mentais de assinar qualquer documento.

Federações sinalizam ruptura definitiva

O movimento das federações em direção a uma nova liderança na CBF não é apenas estratégico: é simbólico. Ao formalizarem o manifesto no mesmo dia da decisão judicial, os dirigentes estaduais deixaram clara a intenção de virar a página, rejeitando qualquer tentativa de protelar o processo de sucessão.

“O clima entre as federações é de reconstrução. A maioria entende que o momento exige responsabilidade e uma liderança legítima, transparente e com respaldo da base do futebol brasileiro”, disse ao site Uol um dos presidentes signatários do manifesto de forma sigilosa.

Os próximos passos na corrida pela presidência da CBF

Com a decisão judicial ainda passível de recurso no Supremo, e um processo de sucessão iminente em curso, o cenário aponta para uma nova disputa política nos bastidores do futebol brasileiro. Os próximos passos incluem:

Convocação oficial das eleições pela CBF, sob gestão provisória de Fernando Sarney;



Apresentação de candidaturas, que devem surgir do bloco majoritário de federações;



Possível tentativa de liminar por parte de Ednaldo no STF, com chances consideradas baixas por aliados.

Manifesto assinado pelas federações estaduais de futebol confirma a ruptura com Ednaldo Rodrigues | Foto: Divulgação