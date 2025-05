Endrick sofre lesão muscular e fica de fora da convocação de Ancelotti

Endrick pela Seleção Brasileira - Foto: JAVIER TORRES / AFP

A ansiedade pela primeira convocação da Seleção Brasileira feita por Ancelotti está cada vez maior, com dúvidas sobre quais jogadores da pré-lista estarão dentro ou fora do chamado oficial. No entanto, um deles já é um desfalque confirmado - Endrick, jogador do Real Madrid e já treinado pelo italiano, sofreu uma lesão muscular e ficou de fora da próxima Data Fifa pelo Brasil.

O brasileiro se lesionou no último domingo, 18, contra o Sevilla, e não conseguirá se recuperar a tempo para os jogos contra Equador e Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. É possível, inclusive, que ele não se recupere a tempo de jogar o Mundial de Clubes em junho com o Real Madrid, agora sob o comando de Xabi Alonso.

A apresentação para a Data Fifa está marcada para o dia 2 de junho, e a ausência de Endrick já é confirmada. A lesão que o tirou temporariamente da Canarinha aconteceu no segundo tempo da vitória do Real Madrid por 2 a 0, com o brasileiro sendo substituído aos 13 minutos.

Nesta quarta-feira, 21, alguns exames confirmaram a lesão de Endrick, que estava de folga junto ao clube desde a partida pela La Liga. Nesse período, ele chegou a fazer tratamentos intensivos, preocupado com a convocação de Ancelotti, mas não será possível finalizar a recuperação a tempo.

Existe até mesmo a possibilidade de precisar de uma cirurgia no tendão da articulação da perna direita, caso a lesão na região tenha sido mais grave do que o previsto.

A convocação

A primeira convocação de Ancelotti será feita na próxima segunda-feira, 26, às 15h, em um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O jogo ao qual ela se refere acontece em 5 de junho, em Guayaquil, às 20h, contra o Equador. Contra o Paraguai, a partida será no dia 10 de junho, às 21h45, na Neo Química Arena.