Quem é Igor Paixão, atacante na pré-lista de Ancelotti para a Seleção

Igor Paixão pelo Brasil - Foto: Reprodução I X

Quem leu a pré-lista do novo técnico Ancelotti para sua primeira convocação com a Seleção Brasileira pode ter se deparado com um nome desconhecido - o atacante Igor Paixão, do Feyenoord. Vindo do Amapá, o jogador de 24 anos já jogou pela Canarinha, e pode voltar a vestir a camisa do Brasil no comando do italiano.

Igor foi vice-artilheiro e líder de assistências do Campeonato Holandês, com 32 participações em gols ao longo da temporada 2024/25. Foram 18 gols e 14 assistências na conta do brasileiro, que foi o artilheiro de sua equipe.

O ponta viveu recentemente sua estreia de gols na Champions League, marcando contra o Sparta Praga e o Milan, e vem se destacando cada vez mais na Europa. No Feyenoord, se destacou principalmente na goleada em cima do FC Twente, em 16 de março deste ano, em que o brasileiro fez um hat-trick e deu três assistências, participando diretamente de todos os gols do Feyenoord no 6 a 2.

Além de Igor, segundo o Globo Esporte, integram a pré-lista os nomes de Neymar, Oscar, Fabrício Bruno, Hugo Souza e seis jogadores do Flamengo, Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro.

De onde veio Igor Paixão

Igor começou a jogar futebol nas categorias de base do Coritiba, clube que o revelou. Lá, estreou no profissional em 2019, e fez 21 gols em 95 jogos.

O Coritiba emprestou Paixão para o Londrina, onde jogou 31 jogos e marcou quatro gols entre 2020 e 2021. Depois do empréstimo, voltou ao Coritiba por um curto período de tempo, até que foi vendido ao Feyenoord em 2022.

Até aqui, foram 129 jogos com o clube holandês, com 39 gols e 24 assistências na conta do brasileiro.

Futuro no Liverpool?

Desde que começou a chamar a atenção no Feyenoord, o nome do brasileiro começou a ser comentado por outros clubes europeus. Dentre eles, se destaca o Liverpool, que já se interessou pelo jogador em janelas de transferências passadas.

No entanto, Igor segue com contrato na Holanda até junho de 2029, sem previsão de saída.