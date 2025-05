Pré-lista de Ancelotti tem seis jogadores do Flamengo; confira

Ancelotti deve divulgar a lista final no dia 26 de maio - Foto: Oli Scarff | AFP

Seis jogadores do Flamengo integram a lista prévia montada pelo treinador italiano Carlo Ancelotti para a sua estreia na Seleção Brasileira. O clube carioca foi avisado oficialmente pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sobre a possibilidade de convocação de seus atletas.

De acordo com informações do GE, tratam-se dos laterais direitos Danilo e Wesley; do lateral esquerdo Alex Sandro; do zagueiro Léo Ortiz; do volante Gerson; e do centroavante Pedro.

No total, 50 jogadores brasileiros integram a pré-lista de Ancelotti. Ainda não há confirmação de quais desses jogadores estarão na convocação final, a ser divulgada no próximo dia 26 de maio por Ancelotti.

A decisão de não divulgar a pré-lista de 50 jogadores contraria uma anterior posição de Ednaldo Rodrigues, presidente afastado da CBF, que impôs a divulgação dos nomes na última Data FIFA.

A Seleção enfrentará o Equador, em Guayaquil, no próximo dia 5 de junho, na estreia de Carlo Ancelotti como treinador da equipe canarinho. Na sequência, dia 10 de junho, é a vez do Brasil confrontar o Paraguai, em partida marcada para a Neo Química Arena, em São Paulo.

Os jogadores se apresentarão no dia 2 de junho, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, para os primeiros treinamentos do técnico italiano.

Possíveis novidades

Alguns nomes podem surgir como novidades na lista de Ancelotti. Três deles são da Ligue 1, campeonato francês: o zagueiro Alexsandro, do Lille; o lateral esquerdo Caio Henrique, do Monaco; e o volante Andrey Santos, do Strasbourg.

Outro nome que pode aparecer na lista é o do atacante Antony, do Real Betis. Ele vestiu a camisa da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, mas, após uma temporada fracassada no Manchester United, deixou de ser convocado.

Quem também pode retornar à Seleção é o volante Casemiro, do Manchester United. Ele foi homem de confiança de Ancelotti quando ambos estavam no Real Madrid e foi um dos primeiros jogadores brasileiros a conversarem com o italiano após o acerto com a CBF.

Não há confirmação se esses nomes integram a lista prévia construída por Ancelotti.