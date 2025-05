Ancelotti quer Kaká em sua comissão técnica na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti e Kaká durante a passagem vitoriosa no Milan em 2007 - Foto: Divulgação / AC Milan

O novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, deseja contar com o ex-meia Kaká para a sua comissão técnica. De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, o treinador já entrou em contato com o ex-camisa 8 para formalizar o convite.

A ideia de Ancelotti é cercar-se de profissionais que tragam identidade brasileira e liderança ao grupo. Ele vê em Kaká, com quem trabalhou no Milan e venceu a Liga dos Campeões de 2007, uma figura de confiança e influência positiva dentro e fora de campo.

Velha parceria, novo desafio

Kaká, campeão do mundo em 2002, participou de três Copas do Mundo e foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007. Com um perfil discreto, mas respeitado no ambiente do futebol, o ex-meia simboliza o tipo de liderança que a CBF busca resgatar na nova era da Seleção.

A chegada de Ancelotti, que estreia no comando do Brasil no dia 5 de setembro, contra o Equador, em Quito, e em solo brasileiro no dia 10, contra o Paraguai, no Morumbi, marca o início de um novo ciclo com foco na Copa do Mundo de 2026.



Kaká se preparou para nova função no futebol

Fora dos gramados desde 2017, Kaká vem se preparando com afinco para assumir funções técnicas e administrativas no futebol. Em entrevista ao Estadão, em fevereiro deste ano, revelou ter feito cursos de Gestão Esportiva da FIFA e da UEFA, um curso de negócios no esporte pela Harvard University, nos EUA, além da formação de técnico da CBF.

"Depois que eu parei de jogar, eu me dediquei muito aos estudos. Foram cinco anos fazendo vários cursos. Fiz curso de Gestão Esportiva da Fifa, da Uefa, fiz um curso de negócios no esporte em Harvard, nos Estados Unidos, fiz o curso de treinador da CBF, aqui no Brasil. Eu queria aprender um pouco mais de áreas do futebol, que é aquilo que eu mais entendo", revelou Kaká em entrevista ao Estadão em fevereiro.