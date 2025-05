Estádio Mário Pessoa é liberado para o Barcelona de Ilhéus na Série D

Barcelona voltará a atuar no Mário Pessoa após pouco mais de um ano longe de sua casa - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a liberação do Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, para receber partidas de competições nacionais. Com isso, o Barcelona de Ilhéus finalmente poderá mandar seus jogos da Série D do Campeonato Brasileiro 2025 em casa.

A estreia do clube no estádio municipal será no próximo domingo, 18, às 16h, contra o Jequié, em duelo válido pela 5ª rodada do Grupo A4 da quarta divisão nacional. Será o primeiro jogo da Onça Pintada na "Terra da Gabriela" nesta edição do torneio.

Trajetória longe de casa foi difícil

O Barcelona iniciou a competição enfrentando dificuldades dentro e fora de campo. Nas quatro primeiras rodadas, o clube teve três empates e uma derrota, ocupando atualmente a sétima posição do grupo, à frente apenas do Penedense.

Além do desempenho esportivo abaixo do esperado, o time precisou atuar longe de seus torcedores, devido às pendências estruturais do estádio Mário Pessoa, o que também gerou custos logísticos elevados, o que gerou um maior desgaste para o elenco.

Reformas e parceria com a Prefeitura viabilizaram o estádio

A liberação do estádio só foi possível após uma série de intervenções feitas em parceria com a Prefeitura de Ilhéus. Foram investidos mais de R$ 120 mil para atender às exigências da CBF.

Entre as melhorias realizadas, estão a troca dos alambrados, manutenção do sistema de bombas, instalação de contadores de público, pintura geral, reforma dos banheiros, nova grama, além da modernização completa dos vestiários.

Com as reformas, o Mário Pessoa agora está apto não apenas para a Série D, mas também para torneios amadores, futebol feminino e categorias de base, fortalecendo a estrutura esportiva do município de Ilhéus.

Qual foi o último jogo do Barça no Mário Pessoa?

A última partida do Barcelona em Ilhéus foi há um ano e dois meses. No dia 17 de março de 2024, a Onça Pintada perdeu para o Vitória por 2 a 0, em jogo válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano daquele ano.