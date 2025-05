Marta retorna à Seleção Brasileira para amistosos contra o Japão

Técnico Arthur Elias convocou 26 atletas para os amistosos contra o Japão - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A atacante Marta está de volta à Seleção Brasileira Feminina. O técnico Arthur Elias anunciou nesta terça-feira, 13, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista de 26 jogadoras convocadas para os amistosos contra o Japão, que acontecerão nos dias 30 de maio e 2 de junho, em São Paulo e Bragança Paulista.

Além da presença da camisa 10 do Orlando Pride, outras novidades chamam atenção na convocação, como Debinha (Kansas City), Mariza, Thaís Ferreira e Yaya (Corinthians), Bruna Calderan e Dudinha (São Paulo) e Fátima Dutra (Ferroviária). O Corinthians é o clube com maior número de atletas chamadas, com cinco no total.

“A gente vai fazer dois jogos contra uma seleção muito difícil, competitiva, quinta colocada no ranking mundial. Um adversário conhecido do Brasil mas que mudou seu treinador e tem grandes atletas. Tenho certeza que serão duas grandes partidas no nosso pais”, afirmou o técnico Arthur Elias durante a coletiva.

Os confrontos com a seleção japonesa servirão de preparação para a disputa da Copa América, que será no mês de julho, no Equador.



O primeiro jogo será realizado no próximo dia 30 de maio, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O segundo está marcado para 2 de junho, às 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Confira a lista completa das convocadas:

Goleiras: Lorena (Kansas City), Camila Rodrigues (Cruzeiro) e Cláudia (Fluminense)

Zagueiras: Tarciane (Lyon), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo), Mariza (Corinthians) e Thaís Ferreira (Corinthians)

Laterais: Fê Palermo (Palmeiras), Bruna Calderan (São Paulo), Yasmim (Real Madrid) e Fátima Dutra (Ferroviária)

Meio-campistas: Angelina (Orlando Pride), Duda Sampaio (Corinthians), Laís Estevam (Palmeiras), Yaya (Corinthians) e Ana Vitória (Atlético de Madrid)

Atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras), Jheniffer (Tigres-MEX), Gio (Atlético de Madrid), Kerolin (Manchester City), Dudinha (São Paulo), Jhonson (Corinthians), Luany (Atlético de Madrid), Debinha (Kansas City) e Marta (Orlando Pride)