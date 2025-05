"É uma final": Raul Cáceres exalta decisão do Vitória na Sul-Americana

Raúl Cáceres, lateral do Vitória - Foto: Reprodução | TV Vitória

Na véspera de mais um compromisso decisivo, o lateral-direito Raúl Cáceres destacou a importância do duelo do Vitória nesta quarta-feira, 14, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o Cerro Largo. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 13, em Montevidéu, no Uruguai, o paraguaio afirmou que a equipe tratará o jogo como uma final.

“A gente sabe muito bem da importância do jogo de amanhã, é uma final para a gente e vamos jogar como tal, desde o primeiro minuto vamos buscar a vitória e tentar levar no campo o que a gente vem fazendo nos últimos jogos. Então tomara que amanhã seja um dia feliz e que a gente consiga levar os três pontos para Salvador”, afirmou.

Titular nas últimas partidas sob o comando de Thiago Carpini, o jogador celebrou o bom momento individual após um período de oscilação na temporada. O camisa 2 revelou que a confiança vem sendo recuperada gradualmente.

“Com relação ao desempenho, estou me sentindo muito bem de novo, mais solto, com mais confiança. Tive uma oscilação no momento da temporada, mas continuei trabalhando e o que eu vinha fazendo nos treinos estou conseguindo levar para o jogo”, disse.

Experiente, o defensor também revelou conselhos que costuma passar aos atletas mais jovens de elenco antes de partidas decisivas. Com passagens pelo Olímpia e Cerro Porteño, doParaguai, o atleta é o jogador do Vitória com mais partidas por competições continentais, sendo 49 ao todo;

“É tentar ficar mais tranquilo possível, falo para eles se sentirem à vontade, tentar jogar igual no treino e levar tudo isso para o jogo. Amanhã a gente vai encarar o jogo como uma final, um jogo muito importante, que vamos dar tudo de si pela vitória e buscar a classificação na última rodada”, concluiu.

O Vitória entra em campo nesta quarta, fora de casa, precisando vencer para manter vivas as chances de classificação para a próxima fase da competição continental.