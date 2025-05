Atacante deve deixar o Juventude após novo alerta de apostas; entenda

Ênio, atacante do Juventude - Foto: Luiz Erbes/EC Juventude

Suspeito de manipulação de resultados, o atacante Ênio, do Juventude, não deve mais vestir a camisa do Juventude após um novo alerta identificar um volume átipico de apostas para um cartão amarelo ao jogador. A punição em partida contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, foi a segunda vez que o atleta teve seu nome ligado ao assunto.

O primeiro alerta, inclusive, foi emitido no triunfo do clube gaúcho por 2 a 0 sobre o Vitória, após o jogador de 24 anos ser advertido com o cartão amarelo por reclamação com a arbitragem. O Alviverde se pronunciou no último sábado, 10, afirmando que tomará "medidas cabíveis" e optou por afastar definitivamente Ênio do elenco principal, de acordo com o portal GE.

Durante o confronto diante do Fortaleza, no último sábado, 10, que terminou em goleada por 5 a 0 do Leão do Picí, o atacante foi novamente punido com o cartão amarelo após entrada dura em Lucas Sasha no meio-campo aos 39 minutos do primeiro tempo.

Quando o primeiro alerta foi emitido, em jogo contra o Vitória, o relatório da IBIA (Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas) apontou 111 usuários envolvidos e cerca de R$ 56,7 mil em apostas suspeitas.