Cartão amarelo de Ênio levanta segundo alerta de apostas suspeitas

Ênio, atacante do Juventude - Foto: Fernando Alves/E.C.Juventude

Pela segunda vez em pouco mais de um mês, o atacante Ênio, do Juventude, é, mais uma vez, suspeito de manipulação de resultados. Casas de apostas identificaram um volume atípico de apostas para um cartão amarelo ao jogador durante a partida contra o Fortaleza, no último sábado, 11, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O alerta foi emitido por plataformas de apostas que detectaram uma movimentação incomum nas vésperas do confronto válido pela 6ª rodada do Brasileirão. Algumas delas, inclusive, optaram por suspender a possibilidade de aposta específica para cartão ao jogador. Ainda assim, Ênio acabou advertido aos 39 minutos do primeiro tempo, após uma entrada dura por trás em Lucas Sasha no meio-campo.

Confira o lance:

Cartão amarelo do Enio



é bagre ou bet ?



Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/ezKn20qB1e — drowned (@crxwned3) May 10, 2025

Em nota oficial, o Juventude reconheceu a gravidade do episódio e afirmou que "diante da reincidência dos fatos", tomará as "medidas cabíveis". O clube ainda não divulgou qual será o procedimento adotado, e o atacante segue integrado ao elenco.

Essa não é a primeira vez que o nome de Ênio aparece em meio a investigações. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória do Juventude por 2 a 0 sobre o Vitória, o jogador também foi advertido com cartão amarelo após reclamação com a arbitragem.

Na ocasião, o relatório da IBIA (Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas) apontou 111 usuários envolvidos e cerca de R$ 56,7 mil em apostas suspeitas.

Após tomar conhecimento daquela investigação, o Juventude optou por afastar Ênio da partida seguinte, contra o Botafogo, alegando motivos relacionados a uma possível negociação. O atacante foi reintegrado ao elenco dias depois e, por meio das redes sociais, negou qualquer envolvimento com esquemas de apostas.