Paulo Sales não é mais o treinador do Fluminense de Feira

Paulo Sales deixa o comando do Fluminense de Feira com apenas três rodadas disputadas no Baianão Série B - Foto: Ascom / Fluminense de Feira

Com apenas três rodadas disputadas na Série B do Campeonato Baiano, Paulo Sales deixa o comando técnico do Fluminense de Feira. Realizado em comum acordo, o distrato foi oficializado na tarde desta segunda-feira, 12, em comunicado emitido pelo clube. Além dele, o auxiliar técnico Ronaldinho também foi desligado.

Essa foi a terceira passagem de Sales à frente do tricolor feirense. No Touro do Sertão, conquistou o acesso à elite estadual em 2015, além de uma passagem relâmpago em 2023, quando comandou a equipe em apenas uma partida.

"O Fluminense agradece aos profissionais pelos serviços prestados, pelo comprometimento e pela dedicação demonstrada durante o período em que estiveram à frente do time", disse o Flu de Feira em nota.

Em entrevista Portal A TARDE em outubro de 2024, Sales revelou que recusou propostas de clubes da primeira divisão estadual e da Série D do Brasileirão para comandar o Touro devido ao projeto apresentado.

“É um projeto muito ambicioso. Optei por esse projeto do Fluminense porque é um projeto longínquo. É muito raro as equipes do interior terem um projeto dessa forma, e foi o principal fator que fez com que eu aceitasse esse convite”, revelou Sales.

Paulo Sales e sua comissão técnica chegaram ao Fluminense de Feira em outubro de 2024. Ele passou três meses preparando a equipe para a disputa da segundona estadual de 2025. Acumulando uma vitória, um empate e uma derrota, o Touro do Sertão ocupa a 5ª posição na tabela de classificação da divisão de acesso, com cinco pontos ganhos.

Conhecido como "Rei do Acesso", Sales Sales ostenta nove acessos à Série A do Campeonato Baiano, além de quatro títulos da segundona estadual, nas temporadas 2017, 2019, 2021 e 2024. A última conquista foi no comando do Colo-Colo em 2024.

Agora, a diretoria do Fluminense de Feira vai ao mercado para contratar um novo treinador e a tendência é que a questão seja resolvida nos próximos dias.

A equipe volta a campo na próxima sexta-feira, 16, quando visita o Leônico, no Estádio José Rocha, em Jacobina, pela 4ª rodada da segundona estadual.