É oficial! Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta segunda-feira, 12, a contratação do técnico Carlo Ancelotti como novo comandante da Seleção Brasileira Masculina. O treinador italiano, multicampeão por clubes na Europa, chega com contrato válido até o final da Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti assumirá oficialmente nos compromissos de maio contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial.

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro,” declarou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, no comunicado oficial.

O interesse da CBF em contar com Ancelotti já era antigo. De acordo com a imprensa internacional, dirigentes brasileiros se reuniram com o treinador em Madri, logo após a eliminação do Real Madrid para o Arsenal nas quartas de final da Champions League. A derrota no El Clásico para o Barcelona teria acelerado sua saída do clube merengue.

Aos 65 anos, Ancelotti é um dos técnicos mais respeitados da história do futebol mundial. Conquistou quatro títulos da UEFA Champions League como treinador, dois com o Milan e dois com o Real Madrid, e soma passagens vitoriosas por Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Napoli.

Antes disso, brilhou como jogador nas décadas de 1980 e 1990, defendendo Parma, Roma e Milan, com quem também venceu a Champions como atleta. Curiosamente, seu último jogo profissional foi justamente contra o Brasil, em um amistoso disputado em 1992.

Agora, três décadas depois, Ancelotti retorna para escrever um novo capítulo com a camisa canarinho. A expectativa é de que ele traga uma nova filosofia ao futebol brasileiro, mesclando sua vasta experiência internacional com o talento nato dos jogadores nacionais.