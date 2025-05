Ancelotti já tem pré-lista de convocados e contraria Ednaldo

Carlo Ancelotti trabalhou nos bastidores com Juan e Rodrigo Caetano - Foto: Oli Scarff | AFP

Carlo Ancelotti já definiu a lista prévia de jogadores para a sua primeira convocação como treinador da Seleção Brasileira. A estreia do italiano ocorrerá no dia 5 de junho, em partida contra o Equador, em Guayaquil. Em seguida, o novo técnico da CBF irá a São Paulo, onde a equipe canarinho receberá o Paraguai.

De acordo com informações da CNN Brasil, Ancelotti, mesmo ainda sendo técnico do Real Madrid, trabalhou nos bastidores junto a Juan e a Rodrigo Caetano, dirigentes da CBF, para escolher os nomes da pré-lista.

Ancelotti decidiu, porém, manter os nomes da lista prévia em sigilo até a convocatória definitiva, no dia 26 de maio. A decisão contraria o posicionamento de Ednaldo Rodrigues, presidente afastado da CBF, que impôs a divulgação da pré-lista na última Data FIFA.

Possíveis novidades

Alguns nomes podem surgir como novidades na lista de Ancelotti. Três deles são da Ligue 1, campeonato francês: o zagueiro Alexsandro, do Lille; o lateral esquerdo Caio Henrique, do Monaco; e o volante Andrey Santos, do Strasbourg.

Outro nome que pode aparecer na lista é o do atacante Antony, do Real Betis. Ele vestiu a camisa da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, mas, após uma temporada fracassada no Manchester United, deixou de ser convocado.

Quem também pode retornar à Seleção é o volante Casemiro, do Manchester United. Ele foi homem de confiança de Ancelotti quando ambos estavam no Real Madrid e foi um dos primeiros jogadores brasileiros a conversarem com o italiano após o acerto com a CBF.