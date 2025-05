Ronaldo ironiza movimentação de federações contra Ednaldo; confira

Ronaldo se colocou em oposição a Ednaldo, mas sequer foi recebido por dirigentes - Foto: Thaís Magalhães | CBF

O ex-jogador Ronaldo, craque histórico da Seleção Brasileira, ironizou nesta sexta-feira, 16, a movimentação de presidentes de 19 das 27 federações estaduais no sentido de renovar a administração da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

“Agora?”, questionou Ronaldo, em publicação no Instagram.

Recentemente, Ronaldo se colocou como uma alternativa ao baiano Ednaldo Rodrigues, se disponibilizando para disputar a presidência da CBF. Entretanto, presidentes de federações se recusaram a receber pessoalmente o ex-craque para conversar, inviabilizando politicamente o seu pleito.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na última eleição para presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues acabou sendo candidato único, eleito com o voto de todas as 27 federações estaduais, assim como da unanimidade dos clubes de futebol das séries A e B do Campeonato Brasileiro, incluindo Bahia e Vitória.

Nesta quinta-feira, 15, porém, Ednaldo foi afastado da presidência da CBF, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Agora, o dirigente baiano recorre ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar retomar o poder.

Manifesto

No documento publicado pelos dirigentes estaduais de futebol, os responsáveis afirmam que é necessário “virar a atual página de judicialização e instabilidade que há mais de uma década compromete o bom funcionamento da entidade e o avanço do futebol brasileiro".

"O futebol brasileiro vive um momento decisivo. É urgente enfrentar desafios estruturais que há anos limitam o potencial do nosso futebol. Precisamos de um calendário equilibrado, arbitragem profissionalizada, gramados de qualidade, segurança nos estádios e competições fortalecidas”, diz o manifesto, publicado no dia seguinte ao afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF.

“É também momento de resgatar a autonomia interna da CBF, hoje sufocada por uma estrutura excessivamente centralizada e desconectada das instâncias que compõem o ecossistema do futebol nacional”, acrescenta o documento assinado pelos dirigentes estaduais.

A movimentação desses 19 presidentes de federações estaduais tem sido avaliada publicamente como um abandono de Ednaldo Rodrigues, exposto por denúncias de favorecimento a familiares, farra com dinheiro da CBF, comportamentos autoritários, além de escolhas erráticas relacionadas ao futebol brasileiro.