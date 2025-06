"Representando po*** nenhuma", dispara torcedor do Santos sobre Neymar

Herbert Pereira, de 36 anos (no centro) - Foto: Bruno Dias / Portal Massa!

A partida entre Vitória e Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 deste domingo (25), no Barradão, ganha um ingrediente a mais: a presença do craque brasileiro, Neymar Jr, em Salvador.

Como todo grande time, a torcida alvinegra acompanha o Peixe em qualquer lugar, e na capital baiana não seria diferente. O torcedor Herbert Pereira, de 36 anos, membro da Torcida Jovem - organizada do time paulista -, deu forte declaração sobre o camisa 10.

"O Neymar é um jogador diferenciado, porém, ele está decepcionando nós, porque a gente não torce para os jogadores, a gente torce para o Santos. O jogador sai, entra, e está decepcionando. Ele voltou, jogou até bem, mas prometeu contra os Gambá [Corinthians] na semifinal, não jogou, foi para o Carnaval, enquanto o torcedor está sofrendo", disparou o torcedor, em entrevista ao Grupo A TARDE.

"O cara está recebendo um monte de dinheiro, já é rico, está recebendo mais de 20 milhões pelo Santos, e não está representando por*** nenhuma", completou.

Pedro, de 20 anos, torcedor do Santos | Foto: Bruno Dias / Portal Massa!

Por outro lado, têm aqueles santistas que confiam no brasileiro e até pedem renovação. Como é o caso de Pedro, de 20 anos, torcedor de Aracaju. "Vamos acreditar que Neymar vai renovar com a gente, e pedir para o Marcelo Teixeira [presidente] sair fora do meu time, porque está demais. E hoje vai ser 2x1, gol de Basso, de cabeça, e gol de Neymar, de pênalti, só improvável (risos)", finalizou.