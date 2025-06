Ancelotti e os brasileiros: veja quem já atuou com o técnico

Ancelotti faz primeira convocação nesta segunda-feira, 26 - Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inicia oficialmente nesta segunda-feira, 26, uma nova era com Carlo Ancelotti no comando técnico da Seleção Brasileira. Um dos maiores treinadores da história do futebol, o italiano chega com um vasto currículo e um histórico consolidado de trabalho com jogadores brasileiros em grandes clubes da Europa.

Ao longo de mais de duas décadas como treinador de gigantes como Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton, Ancelotti acumulou passagens ao lado de diversos atletas do Brasil — muitos deles ainda em atividade.

Entre esses nomes, está o atacante Willian José, atualmente no Bahia, que atuou sob o comando de Ancelotti durante a temporada 2013/2014 no Real Madrid. Embora tenha tido poucas oportunidades na equipe principal, o jogador fazia parte do grupo que contava com estrelas como Cristiano Ronaldo e foi observado de perto pelo treinador italiano.

A relação entre Ancelotti e jogadores brasileiros é extensa e revela sua influência no desenvolvimento de diversos talentos. No Real Madrid, além de Willian José, o técnico também trabalhou com Casemiro (hoje no Manchester United), Lucas Silva (Cruzeiro) e o lateral Abner (atualmente no futebol francês).

No Bayern de Munique, teve sob seu comando o atacante Douglas Costa, hoje no Sydney FC. Já no PSG, entre 2011 e 2013, conviveu com nomes como Lucas Moura, atualmente no São Paulo, Nenê (Juventude) e Thiago Silva, que também passou por Ancelotti no Milan e agora defende o Fluminense.

O treinador italiano também dirigiu brasileiros no Napoli, entre eles Allan, que hoje atua pelo Botafogo. No Everton, trabalhou com Bernard, atualmente no Atlético-MG. Outros jogadores como David Luiz (Fortaleza), Carlos Vinícius (Fulham-ING), Leandrinho e João Pedro Piai (ambos sem clube) também fizeram parte de elencos sob a batuta de Ancelotti.

O novo comandante pode ter reencontros especiais logo de cara. Nomes como Éder Militão, Rodrygo, Endrick e Vinícius Júnior, que trabalharam com o técnico no Real Madrid, estiveram em seu radar nos últimos anos. Dentre eles, apenas Vini Jr, em alta na Europa, deve ser convocado de imediato — Militão e Endrick estão em recuperação de lesões, enquanto Rodrygo será poupado.



Confira alguns jogadores brasileiros em atividade que já trabalharam com o treinador:

Thiago Silva (Fluminense) foi treinado no Milan e PSG;

David Luiz (Fortaleza) passou pelo Chelsea sob comando de Ancelotti;

Lucas Moura (São Paulo) e Nenê (Juventude) foram comandados no PSG;

Douglas Costa (Sydney FC) teve passagem com Ancelotti no Bayern;

Allan (Botafogo) e Bernard (Atlético-MG) trabalharam com o técnico no Napoli e Everton, respectivamente;

Willian José (Bahia), Lucas Silva (Cruzeiro) e Casemiro (Manchester United) integraram o elenco do Real Madrid no mesmo período.