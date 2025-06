RECUPERAÇÃO! Jequié bate o Lagarto no Waldomirão e volta ao G-4 da Série D Jipão fez valer seu mando de campo e contou com o apoio da torcida Por Marcello Góis 26/05/2025 - 8:34 h

Elenco do Jequié comemora a importante vitória diante do Lagarto-SE no Waldomirão - Foto: Ascom / ADJ

Fechar

Após empatar na última rodada, o Jequié voltou a vencer na Série D do Campeonato Brasileiro. No último domingo, 25, o Jipão fez o dever de casa e venceu o Lagarto-SE por 3 a 1, no Estádio Waldomirão, em confronto válido pela 6ª rodada do Grupo A4. Ryan abriu o placar para a ADJ, e Nael marcou duas vezes. O Verdão sergipano descontou com Uéslei. O resultado positivo foi fundamental, já que o Jequié chegou aos 10 pontos e assumiu a terceira colocação da chave. O Lagarto saiu da zona de classificação e caiu para o quinto lugar, com oito pontos. Os comandados de Erivaldo Silva voltam a campo pela quarta divisão nacional no próximo domingo, 1, às 16h, contra o lanterna Penedense, fora de casa, no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo-AL, pela 7ª rodada. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Central ADJ 🔵🟡 (@centraladj69) Confira os resultados dos times baianos na Série D Juazeirense 1x0 Penedense, Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro

ASA-AL 4x0 Barcelona de Ilhéus, Estádio Municipal de Arapiraca (AL)

Jequié 3x1 Lagarto-SE - Waldomirão, em Jequié

Jogos dos times baianos na 7ª rodada da Série D Sábado (31/05)

Lagarto x Juazeirense – Estádio Barretão, em Lagarto (SE), às 15h Domingo (01/06)

Penedense-AL x Jequié – Estádio Alfredo Leahy, em Penedo (AL), às 15h

Barcelona de Ilhéus x Sergipe – Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, às 16h

Compartilhe essa notícia com seus amigos