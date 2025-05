Luka Modrić anuncia sua saída do Real Madrid após 13 temporadas

Modrić anuncia saída do Real Madrid após 13 anos - Foto: JOSEP LAGO / AFP

Luka Modrić vai se despedir do Real Madrid ao final da disputa do Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos, programado para começar em 18 de junho. O próprio jogador confirmou a saída em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 22, marcando o fim de uma trajetória histórica com a camisa merengue.

"Chegou o momento. O momento que eu nunca quis que chegasse", declarou o meio-campista croata, de 39 anos. "No sábado, jogarei minha última partida no Santiago Bernabéu", completou.

Modrić chegou ao Real Madrid em 2012, vindo do Tottenham, e rapidamente se consolidou como um dos pilares do meio-campo. Em 13 temporadas, conquistou 28 títulos, sendo seis da Liga dos Campeões, seis Mundiais de Clubes, cinco Supercopas da Europa, quatro títulos de La Liga, duas Copas do Rei e cinco Supercopas da Espanha.

Além das conquistas coletivas, Modrić foi agraciado com a Bola de Ouro de 2018, interrompendo a hegemonia de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

“Jogar pelo Real Madrid mudou minha vida como jogador e como pessoa. Sinto orgulho de ter feito parte de uma das eras mais vitoriosas do melhor clube da história”, escreveu o capitão, agradecendo a Florentino Pérez, técnicos e companheiros.

O Real Madrid também oficializou a saída do ídolo, exaltando o legado deixado por Modric: "Nosso capitão encerrará um período inesquecível como jogador do nosso clube ao fim do Mundial de Clubes".