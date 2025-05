João Fonseca estreia em Roland Garros contra o polonês Hubert Hurkacz

Jovem João Fonseca é o tenista número 1 do Brasil - Foto: Thomas COEX / AFP

João Fonseca conheceu nesta quinta-feira, 22, seu adversário de estreia em Roland Garros. O brasileiro de 18 anos terá pela frente um desafio de peso. O polonês Hubert Hurkacz, atual 31º do ranking mundial e dono de oito títulos na carreira, embora apenas um deles no saibro, o piso do Grand Slam francês.

O confronto será inédito e ainda não tem data e horário definidos. Será a primeira participação de Fonseca na chave principal do torneio disputado em Paris, que começa neste domingo, 25.

Número 1 do Brasil e atual 65º do mundo, João tenta repetir o brilho da estreia no Aberto da Austrália, quando superou o top 10 Andrey Rublev em sua primeira participação em Grand Slams.

A chave de Fonseca é dura. Se passar por Hurkacz, enfrentará na segunda rodada um francês: Benjamin Bonzi (60º) ou Pierre-Hugues Herbert (149º). Numa eventual terceira fase, poderá reencontrar Jack Draper, algoz em Indian Wells. E, nas oitavas, o caminho pode cruzar com Alex de Minaur, que o eliminou em Miami.

Apesar das três derrotas consecutivas nas últimas semanas, Fonseca vive um 2025 promissor. Venceu o ATP 250 de Buenos Aires no saibro, além de ter conquistado dois Challengers, em Camberra e Phoenix, no piso duro. Em Madri, vendeu caro a eliminação para Tommy Paul, atual número 12 do ranking.

Do outro lado da rede, Hurkacz chega com histórico modesto em Paris. Seu melhor resultado em Roland Garros foram as oitavas de final, alcançadas em 2022 e 2023. Em 2025, soma 10 vitórias e nove derrotas no circuito, com destaque para as semifinais em Roterdã e as quartas em Roma.

João Fonseca ainda terá mais uma estreia de peso neste ano: foi anunciado como participante da Laver Cup, marcada para setembro, em San Francisco, nos Estados Unidos.

A juventude e o talento de Fonseca seguem despertando atenção. No site oficial de Roland Garros, o brasileiro é citado como um dos “soltos perigosos” da chave, ao lado de nomes como Gael Monfils, Kei Nishikori e Stan Wawrinka. Se depender do potencial, João tem tudo para incomodar.