Série D: Juazeirense vence terceira seguida e Barça sofre goleada

Diney celebra o gol da vitória da Juazeirense sobre o Penedense-AL - Foto: George Lopes / Ascom Juazeirense

Juazeirense e Barcelona de Ilhéus foram a campo pela 6ª rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde do último sábado, 24, o Cancão de Fogo venceu em casa e assumiu a vice-liderança. Com campanha ruim, a Onça Pintada foi goleada pelo líder da chave.

Cancão de Fogo chega à terceira vitória seguida

Contando com o apoio do seu torcedor no Adauto Moraes, a Juazeirense bateu o lanterna Penedense-AL por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Diney, de cabeça, no primeiro tempo.

O resultado positivo coloca o time do norte do estado na vice-liderança do grupo A4, com 11 pontos. Os números refletem a boa campanha, já que a equipe do técnico interino Zé Carijé está há cinco jogos sem perder, com dois empates e três vitórias consecutivas neste recorte.

Barça é atropelado pelo líder ASA fora de casa

O Barcelona de Ilhéus segue sem vencer na quarta divisão nacional. A equipe visitou o líder ASA-AL e foi goleado por 4 a 0, no Estádio Municipal Coaracy Fonseca, em Arapiraca. Destaque para o experiente atacante Marcelo Toscano, que foi às redes três vezes, anotando um hat-trick, enquanto Iarley fechou a conta.

Ainda sem vencer, o time dirigido por Carlos Rabello é o penúltimo colocado na chave, com apenas quatro pontos somados.

Próximos compromissos

A Juazeirense visita o Lagarto-SE, no próximo sábado, 31, no Estádio Barretão, às 15. Já no domingo, 1, o Barcelona encara o Sergipe, às 16h, no Mário Pessoa, em Ilhéus. Os jogos são válidos pela 7ª rodada.