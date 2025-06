Ademir treina com o grupo e deve virar opção do Bahia na Libertadores

Jean Lucas e Ademir treinaram normalmente nos trabalhos desta segunda-feira - Foto: Divulgação | ECBahia

Recuperado de contusão, o atacante Ademir voltou a treinar com o elenco do Bahia na tarde desta segunda-feira, 16, no campo da PUC-RS, em Porto Alegre. Participando normalmente das atividades sob o comando do técnico Rogério Ceni, o jogador pode reforçar o time na partida contra o Internacional, válida pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Sem jogar desde o dia 5 de maio, no triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo, o atleta de 30 anos seguia em uma sequência como titular, mas sentiu uma lesão muscular e ficou longe dos gramados por 21 dias. Mesmo se ficar apto até o confronto diante do Colorado, dessa maneira, Ademir deve virar opção no banco de reservas.

Jogadores do Bahia em treinamento no campo da PUC-RS, em Porto Alegre. | Foto: Marcos Valença / Ag A Tarde

Outra novidade foi o meio-campista Jean Lucas, que não esteve em campo na derrota por 1 a 0 diante do Grêmio, no último domingo, 25, porque cumpriu suspensão. A tendência é que o camisa 6 retorne ao time titular no próximo domingo, 28, às 19h, contra o Colorado.

Na reapresentação do elenco tricolor, os jogadores que jogaram entre os 11 iniciais no último duelo ficaram no hotel e apenas os que atuaram menos de 45 minutos participaram dos trabalhos. Em campo, os jogadores treinaram com bola em campo reduzido, seguindo de uma atividade com posse sob pressão, além de outras dinâmicas.

O Bahia volta a campo nesta terça-feira, 27, para encerrar a preparação visando o jogo contra o Internacional.