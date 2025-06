Mulheres de Aço voltam aos treinos de olho na Ferroviária

Bahia se reapresenta após vitória e foca duelo com a Ferroviária - Foto: Reprodução / EC Bahia

As Mulheres de Aço se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo nesta segunda-feira, 26, após três dias de folga conquistadas depois do triunfo sobre o Sport na última quinta-feira, 22, que marcou o retorno do Bahia ao G-8 do Brasileirão feminino.

A primeira sessão de treino da semana começou com uma série de avaliações nutricionais e fisioterápicas. Na sequência, as atletas seguiram para as atividades com bola no Campo 3, onde o técnico Felipe Freitas comandou um trabalho tático de 11 contra zero, com ações de construção e entradas no último terço do campo.

Em seguida, houve uma atividade específica de cruzamento com finalização e outra de cruzamento com rebatidas. O elenco terá mais cinco sessões de treinamento nesta semana, até sábado, com foco na partida contra a Ferroviária, no próximo dia 8, em confronto direto na zona de classificação da competição.