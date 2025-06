IAs palpitam resultado de Internacional x Bahia na Libertadores

Bahia x Internacional - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Hoje, Bahia e Internacional se enfrentam pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores, no jogo que definirá a classificação do Tricolor. A bola rola no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado.

Para o ChatGPT, vai dar empate por 1 a 1, deixando o Bahia de fora da zona de classificação direta para as oitavas da Liberta. “Sob o comando de Rogério Ceni, o Tricolor Baiano vive um bom momento. A equipe conquistou o Campeonato Baiano e em casa, mantém uma sequência positiva, com destaque para jogadores como Cauly e Everton Ribeiro, que têm sido fundamentais na criação de jogadas ofensivas”, avaliou o GPT.

“O Colorado também chega embalado, após conquistar o Campeonato Gaúcho invicto. No entanto, enfrenta desfalques importantes, que podem complicar o time em campo contra o Bahia”, analisou.

“Considerando o momento das equipes e o fator casa, o Bahia tem uma leve desvantagem, já que o Internacional possui um elenco experiente e pode surpreender”, completou.

A Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, por sua vez, acredita que o Internacional pode empatar ou vencer, também impedindo a classificação direta do Esquadrão. “O Internacional tem uma boa tradição no Beira-Rio, com vantagem nos confrontos recentes”, analisou.

“Está melhor colocado na tabela do Grupo F, com 8 pontos, enquanto o Bahia tem 7 pontos. Os placares prováveis são Internacional 1, Bahia 0 ou Internacional 0, Bahia 0”, finalizou.