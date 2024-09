Preterido por Ceni, Lucho Rodriguez volta a ser convocado pelo Uruguai

Lucho Rodriguez se apresenta à seleção uruguaia - Foto: Reprodução | AUF

O atacante Lucho Rodríguez, do Bahia, voltou a ser convocado por Marcelo Bielsa para a seleção uruguaia. O jogador de 21 anos se apresentou nesta segunda-feira, 2, conforme divulgação da Federação Uruguaia de Futebol (AUF).

O uruguaio entrou no decorrer da partida contra o Red Bull Bragantino, no último domingo, 2. Ele atuou por 19 minutos na derrota tricolor pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vez que Lucho atuou pela seleção uruguaia foi em junho, no amistoso contra o México. Na ocasião, ele atuou por cinco minutos e o Uruguai venceu por 4 a 0.