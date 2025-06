Sempre de última hora: o caminho do Bahia até as oitavas da Liberta

Bahia e Inter na Libertadores 2025 - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Como de costume, todas as emoções tricolores se voltam para a última chance que o Bahia tem de alcançar seu objetivo: a classificação direta para as oitavas de final da Libertadores. Voltando após 35 anos longe da competição, o Esquadrão deixou para decidir a classificação na última partida, o que não é uma novidade para o torcedor.

Hoje, 28, às 19h, no Estádio Beira-Rio, o Bahia encara o Internacional, também antigo conhecido, pela sexta rodada do Grupo F. A classificação já poderia ter vindo duas rodadas antes do final do torneio, mas a responsabilidade de tirar o Esquadrão do terceiro lugar na tabela caiu sobre o último jogo, precisando vencer o algoz do clube na competição.

No entanto, não é necessariamente motivo para desespero - no histórico recente, o Bahia vem provando que consegue se estruturar no último momento e vencer quando é preciso, como fez no acesso de 2022, na permanência em 2023 e na própria Libertadores em 2024.

Na última passagem que fez pela Série B, em 2022, o Bahia correu sérios riscos de continuar na segunda divisão, sem conseguir o acesso para a elite do futebol brasileiro. Ao final do primeiro turno, o Tricolor ocupava a terceira posição com 34 pontos, e contava com o returno para manter sua situação.

No entanto, a segunda etapa trouxe um sufoco um pouco maior. Com 28 pontos, a vaga do Esquadrão só foi definida na 38ª rodada, quando venceu o CRB fora de casa por 2 a 1, com gols de Daniel e Lucas Mugni.

Bahia consegue o acesso para a Série A em 2022 | Foto: Felipe Oliveira I EC Bahia

No ano seguinte, outro susto - agora na Série A, o Bahia quase volta a ser rebaixado, se salvando na última rodada do Brasileirão. Entrando em campo para o 38º jogo pelo campeonato na temporada, o Bahia estava na 17ª colocação, perdendo até mesmo para o já rebaixado América-MG.

Como no ano anterior, o último fôlego do Bahia foi suficiente e manteve o clube na Série A para 2024, e de um jeito muito mais difícil do que o jogo anterior. Para se manter na primeira divisão, o Tricolor venceu o vice-líder Atlético-MG por expressivos 4 a 1, conquistando a permanência junto com o triunfo do Fortaleza em cima do Santos, necessário para que o Bahia ficasse.

Bahia consegue permanência na primeira divisão em 2023 | Foto: Felipe Oliveira I EC Bahia

A essa altura, não dava para perder o costume, e a luta de 2024 continuou sendo decidida no último momento. Nesse caso, literalmente no último, com a classificação para a Libertadores após 35 anos sendo decidida praticamente nos acréscimos.

No Brasileirão 2024, o primeiro turno foi positivo, colocando o Bahia em sétimo com 31 pontos. No entanto, o returno trouxe uma baixa de sete jogos sem vencer, deixando a entrada no G-8 para a última rodada. Foi em cima do rebaixado Atlético-GO que o Bahia se consagrou, vencendo por 2 a 0 e terminando o campeonato em oitavo, com 53 pontos.

Agora em 2025, a missão é passar para as oitavas da Libertadores de última hora, é claro, e dar sequência à crescente que o Bahia vem desenhando da Série B para a Série A e permanência, e de lá para a tão sonhada Liberta.