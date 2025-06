Relembre o último triunfo do Bahia contra o Inter em Porto Alegre

Agência RBS

O Bahia volta ao Beira-Rio nesta quarta-feira , 28, precisando de um feito raro para seguir vivo na Libertadores, que é vencer o Internacional em Porto Alegre. O Tricolor de Aço não derrota o Colorado em solo gaúcho há exatos 11 anos, desde o confronto válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana de 2014, quando surpreendeu com um triunfo por 2 a 0 e construiu a classificação às oitavas de final.

Naquela noite de 27 de agosto de 2014, o Bahia de Gilson Kleina entrou desacreditado, mas saiu histórico. O Esquadrão sofreu forte pressão adversária, resistiu as três bolas na trave do primeiro tempo e foi efetivo.

O primeiro gol foi marcado pelo zagueiro Lucas Fonseca, de cabeça, no primeiro tempo. No início da etapa final, Diego Macedo definiu o placar para o time azul, vermelho e branco. O resultado calou o Beira-Rio e deu ao Bahia a vantagem que confirmaria a vaga dias depois, com um empate por 1 a 1 na Arena Fonte Nova.

O triunfo foi um ponto fora da curva. O Tricolor enfrentava dificuldades no Brasileirão daquele ano, enquanto o Inter brigava pelas primeiras posições.

Mas a entrega, aliada a uma atuação taticamente precisa, fez a diferença. O goleiro Marcelo Lomba, que mais tarde viria a defender o próprio Colorado, foi um dos destaques da partida.

O resultado positivo no Beira-Rio pavimentou o caminho do Tricolor na competição continental daquele ano, que acabou nas quartas de final contra o César Vallejo, do Peru. Foi também a última vez que o Bahia eliminou um gigante do Sul em um torneio internacional.

Relembre os gols da partida:

Retrospecto é negativo diante do Colorado no Gigante da Beira-Rio

Desde este feito, foram sete partidas no Beira-Rio, com seis vitórias coloradas e um empate. Em 11 anos, o Bahia não conseguiu sequer arrancar um ponto no Brasileirão na capital gaúcha.

O retrospecto total em jogos com mando do Inter também é complicado. Em 30 confrontos, com 21 vitórias gaúchas, seis empates e apenas três triunfos tricolores.

Briga direta por vaga nas oitavas de final da Liberta

Agora, em 2025, o cenário é decisivo novamente. Inter e Bahia disputam a última vaga do Grupo F da Libertadores. Com oito pontos, o Colorado tem a vantagem do empate. Com sete pontos acumulados, o Tricolor de Aço precisa triunfar onde não vence há mais de uma década para mais uma vez fazer história.