Como em 1989, Bahia faz decisão debaixo de chuva contra o Inter

Bahia e Inter na Libertadores 2025 - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Todo torcedor tricolor está ansioso pelo confronto entre Bahia e Inter nesta quarta-feira, 28, às 19h, valendo a classificação do Esquadrão para as oitavas de final da Libertadores após 35 anos longe da competição. A experiência é nova para muita gente, mas, para os torcedores que já viveram uma Liberta com o Bahia, tudo é conhecido - inclusive o adversário.

Porto Alegre, palco do jogo entre Internacional e Bahia, começou esta quarta-feira com 18°C pela madrugada e 17°C de manhã. Durante a tarde, a previsão é de 20°C, caindo para 19°C à noite, no horário do jogo. A chuva acompanha o frio, com impressionantes 96% de chance de chuva na data da partida.

Lá em 1989, o Bahia se despedia da última Libertadores que jogou em uma partida contra o Internacional, adversário desta quarta, em um jogo que deixou gostinho de injustiça para o Tricolor. Na antiga Fonte Nova, o Estádio Octávio Mangabeira, os jogadores entraram em campo debaixo de uma chuva absurda que alagou o gramado e fez o sonho da semifinal ir por água abaixo para o Esquadrão.

Agora, o Bahia teme que o pesadelo se repita, com a classificação direta dependendo de um triunfo em cima do Inter pela sexta rodada do Grupo F. No Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o céu desponta uma memória de 1989 - chuvas intensas o dia inteiro, temperaturas baixas e más lembranças para o Tricolor.

Bahia e Inter na Libertadores 2025 | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Bahia e Internacional na última Libertadores

A história do Bahia na Libertadores está entrelaçada com o Internacional ainda além das chuvas daquele (e deste) dia. A própria classificação para a última Liberta, há 35 anos, já foi em cima do grande antagonista, quando o Bahia venceu o título do Brasileirão de 88 em cima do Inter, vencendo o primeiro jogo por 2 a 1 e empatando a volta por 0 a 0.

Do Brasileirão, chegou à Libertadores - e lá estava o Colorado mais uma vez. Na fase de grupos, Bahia, Deportivo Táchira e Marítimo, ambos da Venezuela, e o Internacional. Sem sofrimento, quatro triunfos e dois empates colocaram o Esquadrão nas oitavas em primeiro da chave, com dez pontos na tabela.

Bahia e Inter na Libertadores de 1989 | Foto: Reprodução

Com o Bahia, passaram Deportivo Táchira e Internacional, quando ainda eram três classificados por grupo. Nas oitavas, veio o Universitario do Peru, e nas quartas, Inter de novo. Colorado, chuva, fim do sonho até 2025.

Time do Bahia que enfrentou o Inter na Libertadores de 1989 | Foto: Reprodução

Chegando à Liberta neste ano, não demorou até que os dois se encontrassem mais uma vez. No primeiro jogo pela fase de grupos, o Bahia já encarou o Internacional, no grupo com Nacional, do Uruguai, e Atlético Nacional, da Colômbia. O resultado não foi nem o triunfo vivido no Brasileirão nem a perda vivida na chuva - veio um empate em 1 a 1.

Time do Bahia que enfrentou o Inter na Libertadores de 2025 | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Hoje, o Bahia sonha em mudar a história, e superar mais uma vez o obstáculo do Inter que ocupa o segundo lugar da tabela, com um ponto a mais do que o Esquadrão. Seja como for, uma coisa é certa - por coincidência, destino ou roteiro do futebol, o embate que encerra a fase de grupos terá um peso a mais para Tricolor e Colorado.