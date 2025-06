Enquete: Lucho Rodriguez x William José, quem deve ser o titular do Bahia?

Lucho Rodriguez e William José têm estatísticas similares na temporada - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia e Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia entra em campo mais tarde nesta quarta-feira, 28, para uma 'final' contra o Internacional. No Beira-Rio, o Tricolor precisa de uma vitória para garantir uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Com a necessidade de marcar gols, fica a dúvida: quem será o centroavante titular? Lucho Rodriguez ou William José? Você pode opinar na enquete abaixo.

O momento de Lucho Rodriguez

Luciano 'Lucho' Rodriguez é a contratação mais cara da história do Bahia e criou grandes expectativas no ano passado após não demorar para demonstrar seu faro de gol. O jogador foi importante na reta final do Brasileirão, ajudando a conquistar uma vaga na Libertadores.

A expectativa do clube e da torcida era de que Lucho Rodriguez estourasse de vez na temporada 2025, e ele começou dando indícios de que seguiria esse caminho, marcando 6 gols em 6 jogos. Desde então, o jogador caiu de produção de maneira incrível e marcou apenas 1 gol em 22 partidas.

Lucho Rodriguez, do Bahia, comemorando gol contra o The Strongest | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O último gol que Lucho Rodriguez marcou pelo Bahia foi no dia 26 de março, há dois meses, em vitória contra o Ceará na Copa do Nordeste. O uruguaio não sabe o que é balançar as redes há 16 jogos, tendo sido titular em 11 deles.

Mais do que a falta de gols, Lucho Rodriguez tem demonstrado pouca capacidade de dar sequência aos lances de ataque do Bahia, o que tem irritado a torcida. Na derrota do Tricolor para o Grêmio, no último domingo, 25, ele perdeu duas ótimas chances de gol e o pedido nas redes sociais foi de uma ida ao banco de reservas.

O momento de William José

Se Lucho Rodriguez tem sido o titular do técnico Rogério Ceni no comando do ataque, a opção por uma cara nova é dar sequência a William José. Diferente do uruguaio, o brasileiro é um jogador de menor mobilidade, o que parece impedir novas chances no onze inicial.

Aos 33 anos, William José chegou ao Bahia no início da temporada depois de rescindir com o Spartak Moscow, da Rússia, e também tem sido inconstante. Nos seus primeiros jogos demonstrou qualidade, mas sofreu com a parte física. São 26 jogos pelo Tricolor, mas atuando 90 minutos em somente 4 deles.

William José, do Bahia, comemorando gol contra o Paysandu | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Pesa a favor de William José ter sido decisivo na própria Libertadores, com 2 gols e 1 assistência. Foi dele o gol de empate contra o The Strongest, na Bolívia, e o da vitória por 1 a 0, contra o Atlético Nacional, na Fonte Nova.

Além disso, William José tem maior capacidade de segurar os zagueiros e dar sequência aos lances de ataque, com melhor passe. Ele teve sua grande atuação na última quarta-feira, 21, quando marcou dois gols na goleada contra o Paysandu.

No geral, William José soma 6 gols pelo Bahia em 1142 minutos. Ele precisa de 190,33 minutos para marcar um gol. Como comparação, Lucho Rodriguez fez 7 gols em 1771 minutos, necessitando de 253 minutos para marcar um gol. Contra o Internacional, eles precisarão ser mais assertivos em menos tempo.

Enquete: Lucho Rodriguez x William José