Prontos! Bahia encerra preparação para decisão contra o Internacional

Ademir, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia está pronto para encarar o Internacional pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Na tarde desta terça-feira, 28, o Tricolor treinou pela última vez antes de entrar em campo no Beira-Rio, no jogo de vida ou morte que vale a classificação às oitavas de final da competição continental.

No Centro de Treinamento do Grêmio, em Porto Alegre, o Esquadrão de Aço contou com a participação do atacante Ademir, que voltou a treinar normalmente e deve ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni para o duelo diante do Colorado. O meio-campista Jean Lucas, que cumpriu suspensão na derrota diante do Grêmio pelo Brasileirão, também retorna.

Após assistirem a um vídeo no auditório do hotel e realizarem uma ativação física na academia, os jogadores seguiram para o campo de treinamento. A atividade dividiu o elenco em dois grupos para realizar um trabalho tático voltado ao posicionamento defensivo e ofensivo.

Na segunda parte do treino, já em campo reduzido, Ceni aplicou um novo exercício tático com regras específicas de passes, focando em movimentação e tomada de decisão. Para encerrar, alguns jogadores participaram de um treino de finalizações.

O jogo contra o Internacional está marcado para esta quarta-feira, 28, às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Se vencer, o Bahia estará classificado às oitavas de final da Libertadores, mas, em caso de derrota, o Tricolor se despede da competição.