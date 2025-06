Bahia x São Paulo: Fonte Nova amplia biometria facial obrigatória

Arena Fonte Nova amplia uso de reconhecimento facial - Foto: Divulgação | San Junior

A Arena Fonte Nova anunciou que a partida entre Bahia e São Paulo, marcada para o próximo sábado, 31, às 18h30, marcará a implementação de novos setores com acesso por biometria facial obrigatório. Além dos setores Visitante e Sudeste, a obrigatoriedade será também para os setores Especial Inferior, Cadeira Leste e Especial Superior (caso haja a abertura deste setor).

Os torcedores precisam realizar o cadastro biométrico antes da compra dos ingressos. O cadastro deve ser feito por todos, inclusive para quem já registrou a biometria anteriormente e para os sócios torcedores. A medida seguirá válida para os jogos seguintes. Para fazer o registro no sistema, basta clicar aqui e seguir o passo a passo.

| Foto: Divulgação

No dia do jogo, o torcedor deve ir ao seu setor, posicionar o rosto em frente ao equipamento e aguardar a identificação facial para liberação rápida e segura, sem precisar apresentar o ingresso. A Arena Fonte Nova está concluindo o processo de implantação da biometria facial em outros setores, conforme prazo estabelecido pela Lei Geral do Esporte.