Vitória é o único time que sofreu gols em todos os jogos do Brasileirão

Último gol sofrido pelo Vitória no Brasileirão foi na derrota para o Santos no Barradão - Foto: Raul Baretta / Santos FC

O Vitória voltou a acender o sinal de alerta no Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Santos por 1 a 0, no último domingo, 25, no Barradão, o Rubro-Negro baiano retornou à zona de rebaixamento e carrega a marca incômoda de ser o único clube da Série A que foi vazado em todos os jogos disputados até o momento.

Em dez rodadas o time comandado por Thiago Carpini não passou nenhum jogo sem sofrer gols. Além disso, em oito das dez partidas, o adversário foi quem abriu o placar, tendo como exceções os duelos contra Atlético e Fortaleza, em que o Vitória saiu na frente.

O desempenho defensivo preocupa e contribui diretamente para a posição atual da equipe. O Leão da Barra é o 17º colocado, com apenas nove pontos, dentro da zona da degola.



A defesa, que sofre média de 1,7 gol por jogo, é uma das mais vazadas da competição. A fragilidade defensiva do Vitória contrasta com o desempenho de outros times da elite do futebol brasileiro.

Veja o número de jogos em que cada equipe não foi vazada nas dez primeiras rodadas:

Flamengo: 7 jogos sem sofrer gols

Fortaleza: 6

Atlético, Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras: 5

Bahia e RB Bragantino: 4

Corinthians, Santos e São Paulo: 3

Fluminense, Grêmio, Inter, Sport e Vasco: 2

Juventude e Mirassol: 1

Vitória: 0

“Estamos em um processo de construção, de consolidação. Temos um elenco competitivo, mas ainda buscamos equilíbrio em todos os setores. Tomamos gols, sim, mas também temos criado e competido. O trabalho continua”, afirmou o treinador Thiago Carpini após a partida contra o Santos.

A missão de reverter o cenário defensivo e escapar do Z-4 será complicada. O Vitória terá pela frente uma sequência de confrontos difíceis, contra Corinthians, na Neo Química Arena, e Cruzeiro, no Barradão, fechando os jogos antes do mundial de clubes.

Antes disso, o Colossal visita o Universidad Católica de Quito, nesta quarta-feira, 28, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.