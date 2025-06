Recuperado, Arias vê duelo contra o Internacional como “jogo da vida”

Colombiano retornou aos gramados no último domingo - Foto: Divulgação | ECBahia

Após pouco mais de um mês afastado por conta de uma lesão na coxa, o lateral-direito Santiago Arias está novamente à disposição do Bahia e pronto para ajudar o time no duelo decisivo contra o Internacional, pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

O colombiano retornou aos gramados no último domingo, na derrota por 1 a 0 diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, onde atuou por seis minutos. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 27, o jogador projetou com otimismo a partida decisiva no Beira-Rio, revelando encarar o jogo como o "jogo da vida".

"É o jogo da vida. É um jogo para fazer o que a gente sabe, não é fácil, vai ser muito difícil e acho que vai ganhar quem estiver mais concentrado, mais focado no objetivo e a gente vem para conseguir essa vaga para a fase seguinte. Então, seguimos com essa concentração e mentalidade e obviamente sempre pensando positivo, em pensar", afirmou.

Arias também comentou a ausência no jogo do Bahia diante do Atlético Nacional como visitante na Colômbia, e reforçou o desejo de estar em campo para contribuir com o grupo. Dessa vez, Arias afirmou estar 100% fisicamente e à disposição do técnico Rogério Ceni para encarar o Internacional.

"Não pude estar no último jogo na Colômbia, obviamente queria estar acompanhando o time, mas estou de coração com eles sempre quando não posso estar em campo. Para mim e para o time o mais importante é ir pro campo e mostrar o melhor, sabemos que é um jogo muito díficil, que tem que estar 100% concentrado para fazer todo o trabalho que fizemos agora. Eu estou 100%, estou pronto para jogar se tiver oportunidade, se não vou estar apoiando os meus companheiros."

Por fim, o lateral destacou a importância da competição continental para o clube e ressaltou o comprometimento pessoal com cada partida. Ele acredita que a classificação às oitavas de final é um objetivo que o grupo pode alcançar com "alegria".

"Para mim todos os jogos são importantes, todos os jogos eu encaro com responsabilidade, com foco de conseguir o triunfo. Sei que é um jogo muito importante para o Bahia por ser Libertadores depois de muito tempo, e isso é importante para a gente. Obviamente com alegria vamos buscar esse objetivo de avançar à fase seguinte."

O Bahia enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, 28, às 19h, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.