Entenda a dúvida entre Lucho e Willian José contra o Internacional

Lucho Rodriguez e William José somam números parecidos na temporada - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia e Letícia Martins/EC Bahia

Na noite desta quarta-feira, 28, às 19h, o Bahia pode estar classificado para as oitavas de final da Libertadores após 35 anos longe da competição. Tudo depende do desempenho do time, que precisa de gols para vencer o Internacional dentro do Beira-Rio e avançar no torneio. O responsável por esses gols, no entanto, ainda é dúvida entre Lucho Rodríguez e Willian José.

De um lado, o titular Lucho, que já está há 16 jogos - 11 desses com a titularidade - sem marcar ou dar assistências, desde que pontuou contra o Ceará em 26 de março, pela Copa do Nordeste. Do outro, o reforço recente Willian José, que marcou seus dois últimos gols há três dias, contra o Paysandu, na Copa do Brasil.

No agregado, os dois estão próximos. São sete gols em 29 jogos para Lucho na temporada, vice-artilheiro que perde apenas para os oito de Erick Pulga, enquanto Willian José emplaca seis gols em 26 jogos, vindo logo abaixo.

Em minutos, a diferença é grande - são 1.771 para Lucho na temporada, frente a 1.142 de Willian José, que já conseguiu marcar na Libertadores duas vezes, sendo uma na fase de grupos, em que o uruguaio não marcou. Em assistências, Willian tem uma, e Lucho segue sem nenhuma até então.

Ainda não é possível saber a decisão final de Ceni, mas as últimas coletivas dão uma ideia do pensamento do técnico entre os dois. Segundo ele, "Lucho é um privilegiado na parte física, consegue terminar o jogo inteiro", diferentemente do que o treinador pensa de Willian José.

Prova disso é que, no último Ba-Vi, Lucho não foi substituído por Willian, mas sim por Tiago, justamente para não perder energia na marcação. “No 11 contra 11 o Willian teria ajudado mais, tem uma técnica brilhante. Mas com um jogador a menos o Tiago nos ajudou bastante”, explicou.

Caso comece com Willian, é provável que Ceni gaste uma substituição do jogo no ataque, colocando até mesmo o próprio Lucho a depender do desenvolvimento do Bahia em campo. Até lá, fica a dúvida entre os dois atacantes, com ambos se preparando para tentar dar continuidade ao sonho tricolor.