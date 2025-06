Ademir reforça o Bahia em jogo decisivo contra o Internacional

Ademir retorna e está confirmado para duelo no Beira-Rio - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia vai contar com um reforço importante para a decisão de logo mais, às 19h, contra o Internacional, no Beira-Rio. Em duelo que vale vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2025, o técnico Rogério Ceni terá à disposição o atacante Ademir, recuperado de lesão. O treinador relacionou 27 atletas para a partida.

Apesar do retorno do camisa 7, o comandante tricolor ainda não contará com a presença de três atletas, dois deles no Departamento Médico: Kanu e Erick. Já o volante Rezende está na transição física e técnica.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Marcos Felipe, Ronaldo e Danilo Fernandes

Laterais: Gilberto, Santiago Arias, Luciano Juba, Iago Borduchi

Zagueiros: Fredi, David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo

Meio-campistas: Cauly, Jota, Jean Lucas, Michel Araujo, Acevedo, Everton Ribeiro, Rodrigo Nestor, Vitinho e Caio Alexandre

Atacantes: Ademir, Ruan Pablo, Luciano Rodríguez, Erick Pulga, Tiago, Kayky, Willian José