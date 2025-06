Bahia vence o Fluminense e se aproxima do G-8 no Brasileirão Sub-20

Pivetes de Aço vencem o Flu e se aproximam do G-8 - Foto: Rafael Abbehusen | @blzrafinha

Jogando em casa, a equipe Sub-20 do Bahia venceu o Fluminense na tarde desta quinta-feira, 28, e encostou na zona de classificação à próxima fase Brasileirão Sub-20, ocupando a 9ª posição, com 16 pontos somados. Em partida válida pela 12ª rodada da competição, os Pivetes de Aço venceram os cariocas por 2 a 1, no CT Evaristo de Macedo. Os gols do Esquadrão foram marcados por Wendel e David Martins.

O time do técnico Leonardo Galbes entrou em campo com Victor, Roger Ruan, Gerald (Saymon), Dodô e Alex (Daniel Lima). Sidney, Wendel (Pedrinho) e David Martins. Gustavo Ulguim, Dell (Zé Guilherme)e Juninho (João Andrade).

Próximo jogo

Os Pivetes de Aço voltam à campo no próximo dia 10, às 15h, contra o Fortaleza, no CT Ribamar Bezerra, na capital cearense.