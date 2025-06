Éverton Ribeiro lamenta eliminação e vê Sul-Americana como "consolo"

Éverton Ribeiro lamentou a eliminação do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia perdeu para o Internacional nesta quarta-feira, 28, e deu adeus à Copa Libertadores de 2025. O meia Éverton Ribeiro, camisa 10, capitão e o jogador mais experiente do grupo na competição, lamentou a eliminação no torneio, mas afirmou que o Esquadrão ter voltado a disputar a ‘Glória Eterna’ foi um “passo importante” para o clube.

Em entrevista após o apito final, o meio-campista — apesar de entender que o retorno do Esquadrão à competição seja um passo importante para o desenvolvimento do clube nos próximos anos — destacou que a eliminação é uma experiência que a equipe não gostaria de enfrentar, mas que isso não pode abalar grupo: “É seguir trazendo o Bahia de novo, ano após ano, para essa competição, que é a maior do nosso continente. A gente tem que seguir firme e deixar o Bahia sempre brigando pela Libertadores”.

Questionado a respeito da classificação aos playoffs da Copa Sul-Americana após terminar a fase de grupos na 3ª colocação, Éverton Ribeiro tratou a competição como “consolo” depois da frustrante eliminação na Libertadores.

“Fica esse consolo pra gente [...] Temos que seguir firmes, continuar nos campeonatos que temos pela frente e buscar sempre colocar o Bahia onde ele deve estar: brigando por títulos e por coisas grandes”, garantiu o camisa 10 da equipe comandada por Rogério Ceni.

Próximo jogo do Bahia

Após a eliminação na maior competição do continente sul-americano, o Bahia não terá muito tempo para lamentar e já precisa virar a chave para o Campeonato Brasileiro, onde neste sábado, 31, às 18h30, na Arena Fonte Nova, enfrenta o São Paulo, em partida válida pela 11ª rodada do certame.